Vaccini, regna l'incertezza: avanti tra luci ed ombre (Di giovedì 15 aprile 2021) Mentre il mondo attende col fiato sospeso il pronunciamento su Johnson & Johnson, dalla Danimarca arriva lo stop definitivo ad AstraZeneca. Tutto a gonfie vele, nel frattempo, su fronte Pfizer, per cui l'Unione Europea sta accelerando la distribuzione delle dosi. Incognite europee Il vaccino di Johnson & Johnson non è ancora stato distribuito nel vecchio L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini regna Lega: nella sanità calabrese regna il caos! Abbiamo denunciato ripetutamente il disastro che regna nella sanità calabrese e l'inutilità dei commissariamenti che hanno portato all'attuale ...del fallimento del sistema di prenotazione per i vaccini!...

Soggetti fragili Strada tortuosa per vaccinarsi Vaccini. Nonostante gli sforzi della Regione, la confusione regna sovrana. Dopo i ritardi con gli over 80, persone inviate ai centri vaccinali distanti centinaia di chilometri da casa, anche per i ...

Vaccini, regna l’incertezza: avanti tra luci ed ombre Mentre il mondo attende il pronunciamento su Johnson & Johnson, dalla Danimarca arriva lo stop ad AstraZeneca.

