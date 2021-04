Vaccini: Mancini, prima chi ne ha più bisogno (Di giovedì 15 aprile 2021) "Valuterà la Federazione.... spero che prima vengano vaccinate le persone che hanno più bisogno, dunque le persone anziane, poi vedremo quello che sarà più avanti". Ha risposto così il ct della ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) "Valuterà la Federazione.... spero chevengano vaccinate le persone che hanno più, dunque le persone anziane, poi vedremo quello che sarà più avanti". Ha risposto così il ct della ...

Advertising

AnsaMarche : Vaccini: Mancini, prima chi ne ha più bisogno. Ct testimonial Marche: 'da noi positivi dopo test negativi' - cn1926it : #Mancini: “Spero che gli stadi possano riaprire prima dell’#Europeo. Per i vaccini priorità a chi ha più bisogno” - LAROMA24 : #Mancini: '#Zaniolo? Vedremo, non possiamo metterlo a rischio' #ASRoma ?? - CORNERNEWS24 : #Calcio - Vaccini: Mancini, prima chi ne ha più bisogno Ct testimonial Marche: 'da noi positivi dopo test negativi' - napolista : Mancini: “Vaccini agli atleti? Spero tocchi prima a chi ne ha bisogno” Il ct della Nazionale in conferenza stampa:… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Mancini Vaccini: Mancini, prima chi ne ha più bisogno "Viaggiamo in lungo e in largo - ha aggiunto Mancini - siamo a contatto con tante persone e questo lo valuterà la Federazione. Spero che prima vengano vaccinate le persone che hanno più bisogno, ...

Calcio, Italia, Mancini: 'Pubblico allo stadio agli Europei? Spero che il Paese riapra prima' Il Ct della Nazionale Roberto Mancini si dice soddisfatto per l annuncio della presenza del pubblico allo Stadio Olimpico di Roma ... l Olimpico di Roma sarà aperto ai tifosi IERI A 14:46 Vaccini ai ...

Europei, Mancini sui vaccini: "Vaccinare prima i più bisognosi" Roberto Mancini torna a farsi sentire sulla questione vaccini ed Europei di calcio. Intervenuto a margine di una conferenza stampa per il lancio di uno sport che lo vedrà vestire i panni ...

Mancini: "Vaccini ai giocatori? Ne hanno più bisogno gli anziani" Roberto Mancini, testimonial della sua regione, le Marche, ha partecipato ad una conferenza stampa dove ha parlato anche della riapertura stadi, che spera ci sia a breve, a cominciare dal campionato..

"Viaggiamo in lungo e in largo - ha aggiunto- siamo a contatto con tante persone e questo lo valuterà la Federazione. Spero che prima vengano vaccinate le persone che hanno più bisogno, ...Il Ct della Nazionale Robertosi dice soddisfatto per l annuncio della presenza del pubblico allo Stadio Olimpico di Roma ... l Olimpico di Roma sarà aperto ai tifosi IERI A 14:46ai ...Roberto Mancini torna a farsi sentire sulla questione vaccini ed Europei di calcio. Intervenuto a margine di una conferenza stampa per il lancio di uno sport che lo vedrà vestire i panni ...Roberto Mancini, testimonial della sua regione, le Marche, ha partecipato ad una conferenza stampa dove ha parlato anche della riapertura stadi, che spera ci sia a breve, a cominciare dal campionato..