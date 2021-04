Vaccini | Astrazeneca sospeso per militari e forze ordine Ma Speranza insiste | è sicuro

(Di giovedì 15 aprile 2021) Da oggi è sospesa momentaneamente la vaccinazione con Vaxzevria () per ie ledell'in Italia fino a nuova disposizione. E' tuttavia singolare che si decida di sospendere il vaccino per chi è in divisa e lo si continui a somministrare a tutti gli altri cittadini. La sospensione perdell'ha il potere di provocare non pochi dubbi e sospetti L'articolo proviene da Firenze Post.

...la vaccinazione con, che è riservato a persone che non siano in condizione di estrema fragilità o disabilità grave. Per i cittadini con patologie, per i quali sono più indicati i......64.000 dosi diPfizer e Moderna, delle quali 1.091 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 23.537. Per quanto riguarda il vaccino, ...Sono state consegnate le nuove dosi Pfizer alla Puglia: arrivati circa 90mila vaccini anti Covid. Ieri il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, aveva scritto al ...Il report dell'Agenzia italiana del farmaco. Oltre 46mila le segnalazioni di reazioni avverse dopo la somministrazione della dose ...