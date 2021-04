Traffico Roma del 15-04-2021 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 aprile 2021) LuceverdeBen ritrovati dalle redazione Ci sono rallentamenti e code all’interno della galleria Giovanni XXIII dalla tangenziale fino a via della Pineta Sacchetti verso Primavalle sulla tangenziale code da Corso Francia la Salaria verso San Giovanni mentre in direzione opposta verso lo stadio Olimpico incolonnamenti a tratti da viale Castrense fino al bivio per laL’Aquila proseguendo sul tratto dellaL’Aquila code fino a Portonaccio Verso il raccordo sulla Casilina Ci sono code per incidente da viale Alessandrino fino a viale Palmiro Togliatti verso il centro sul raccordo in carreggiata interna rallentamenti e code dalla diramazione dinord alla Prenestina e poi ancora dalla Laurentina alla Pontina incolonnamenti a tratti anche in esterna dalla Pontina allo svincolo per Ciampino proprio sulla ...