Roma - Ajax, il supporto dei tifosi: fuochi d'artificio all'esterno dell'Olimpico (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma - Prima l'abbraccio dei tifosi fuori dal centro sportivo Fulvio Bernardini , con cori, fumogeni e bandiere giallorosse, durante il match invece altra dimostrazione d'amore per una Roma impegnata ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021)- Prima l'abbraccio deifuori dal centro sportivo Fulvio Bernardini , con cori, fumogeni e bandiere giallorosse, durante il match invece altra dimostrazione d'amore per unaimpegnata ...

Advertising

ZZiliani : Il calcio è bello (anche) perchè puoi vincere giocando peggio dell’avversario: non si vince ai punti, si vince segn… - SkySport : ?? ROMA-AJAX 1-1 Risultato finale ? ? #Brobbey (49’) ? #Dzeko (72’) ?? - CB_Ignoranza : La Roma elimina l’Ajax e vola in semifinale contro il Manchester Utd MAGICA ???? #Roma #EuropaLeague #Uel - gilnar76 : 0DDl00000!!! SIAMO IN SEMIFINALEEE!!! #Roma-AJAX 1-1 #Asr #Asroma #Dajeroma #Forzaroma #Giallorossi #Rome #Seriea… - gilnar76 : La ROMA ha RISCHIATO GROSSO || ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ajax Roma - Ajax 1 - 1: Dzeko si sveglia, Fonseca vola in semifinale Nel segno di Dzeko, il più atteso (non segnava dal 25 febbraio), decisivo a 18' dalla fine con il gol che spegne l'Ajax e regala l'1 - 1 che qualifica la Roma grazie alla vittoria dell'andata in ...

Date semifinale Europa League Roma - Manchester United: tutte le info ROMA - La Roma in semifinale di Europa League . I giallorossi nella gara di ritorno contro l'Ajax con tanto cuore, orgoglio e carattere sono riusciti a resistere agli assalti degli olandesi e chiudere il match ...

Roma-Ajax 1-1: a Brobbey pareggia Dzeko, passa la Roma Dopo la vittoria in trasferta per 1 a 2, la Roma pareggia 1-1 in casa con goal di Dzeko e si qualiica alle semifinali dove affronterà il Manchester United ...

Europa League, Roma nella storia: qualificazione con il brivido per i giallorossi POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ——–>>>> Tegola Roma, fuori 10 giorni: che problema per Fonseca La Roma ha avuto la meglio dell’Ajax. Dopo il 2-1 conquistato alla Cruiff Arena, la squadra di Fonseca si è ...

Nel segno di Dzeko, il più atteso (non segnava dal 25 febbraio), decisivo a 18' dalla fine con il gol che spegne l'e regala l'1 - 1 che qualifica lagrazie alla vittoria dell'andata in ...- Lain semifinale di Europa League . I giallorossi nella gara di ritorno contro l'con tanto cuore, orgoglio e carattere sono riusciti a resistere agli assalti degli olandesi e chiudere il match ...Dopo la vittoria in trasferta per 1 a 2, la Roma pareggia 1-1 in casa con goal di Dzeko e si qualiica alle semifinali dove affronterà il Manchester United ...POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ——–>>>> Tegola Roma, fuori 10 giorni: che problema per Fonseca La Roma ha avuto la meglio dell’Ajax. Dopo il 2-1 conquistato alla Cruiff Arena, la squadra di Fonseca si è ...