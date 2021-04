Roma-Ajax 1-1, Dzeko uomo partita: giallorossi in semifinale (Di giovedì 15 aprile 2021) La Roma è in semifinale di Europa League. All’Olimpico i giallorossi pareggiano 1-1 con l’Ajax e passano al turno successivo Dopo tre anni, la Roma torna in una semifinale europea. All’epoca era la Champions League, oggi l’Europa League. I giallorossi pareggiano 1-1 con l’Ajax e passano al turno successivo, dove affronteranno il Manchester United. Decisivo Dzeko, autore del gol del pareggio. La partita Subito una buona occasione per la Roma con Pellegrini, servito splendidamente da Dzeko, ma il suo tiro è debole e viene bloccato da Stekelenburg. Per il resto del primo tempo i giallorossi lasciano l’iniziativa agli olandesi, che però non arrivano mai ad ... Leggi su zon (Di giovedì 15 aprile 2021) Laè indi Europa League. All’Olimpico ipareggiano 1-1 con l’e passano al turno successivo Dopo tre anni, latorna in unaeuropea. All’epoca era la Champions League, oggi l’Europa League. Ipareggiano 1-1 con l’e passano al turno successivo, dove affronteranno il Manchester United. Decisivo, autore del gol del pareggio. LaSubito una buona occasione per lacon Pellegrini, servito splendidamente da, ma il suo tiro è debole e viene bloccato da Stekelenburg. Per il resto del primo tempo ilasciano l’iniziativa agli olandesi, che però non arrivano mai ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ajax Europa League, Roma in semifinale (1 - 1) Roma attendista. Nella ripresa, Ajax subito a segno (49') con il nuovo entrato Brobbey (assist di Schuurs). La Roma trema,poi pareggia con Dzeko (72') su cross deviato di Calafiori.

Roma - Ajax 1 - 1: tabellino, statistiche e marcatori ROMA - La Roma vola in semifinale di Europa League grazie al pari 1 - 1 che segue la vittoria dell'andata (2 - 1) in casa dell' Ajax . Nel primo tempo annullato il vantaggio di Veretout per fuorigioco del ...

Roma-Ajax 1-1, cronaca e tabellino Roma-Ajax 1-1, la cronaca. Fonseca rilancia Dzeko dall'inizio, con Pellegrini e Mkhitaryan a supporto. La Roma vuole difendere il 2-1 dell'andata e prova a controllare il ritmo de ...

Europa League, i risultati finali: ecco gli accoppiamenti per le semifinali Le semifinali di Europa League saranno Manchester United-Roma e Villarreal-Arsenal. La squadra di Fonseca passa con l’Ajax grazie all’1-1 dell’Olimpico. Lo United va subito avanti con Cavani e non ha ...

