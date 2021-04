Ramy Youssef in trattativa per entrare nel cast del film “Poveracci”

(Di giovedì 15 aprile 2021) Secondo quanto riportato da Deadlinesarebbe in trattative pera far parte deldi Poor Things. Adattamento cinematografico di Yorgos Lanthimos del romanzo “” scritto da Alasdair Gray. Delfanno per ora parte Willem Dafoe (ancora in trattative) ed Emma Stone. La sceneggiatura sarà adattata da Tony McNamara per la Searchlight Pictures e4., la sinossi del romanzo Ilè descritto come una “storia vittoriana di amore, scoperta e rischio scientifico con protagonista Belle Baxter. Una donna riportata in vita da uno scienziato geniale ma eccentrico“. Quale strano segreto rende la ricca, bellissima, turbolenta Bell Baxter irresistibile agli occhi del povero studente di ...

