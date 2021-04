Raccolta differenziata | accordo McDonald' s | Comieco e Seda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – Tra le tante cose, il 2020 ha anche cambiato le abitudini – e le possibilità – di accesso alla ristorazione: take away e delivery sono diventate parole quotidiane, e anche in questo settore il packaging ha mostrato la sua essenzialità. Nelle case entrano molti più imballaggi che contengono alimenti precucinati e diventa quindi fondamentale aiutare i cittadini a gestirli.In occasione della Paper Week 2021,'s,International Packaging Group affrontano il tema dell'economia circolare e della sostenibilità applicata al mondo della ristorazione informale analizzando lo scenario ed approfondendo alcune best practice della ristorazione in direzione del green new deal. L'evento si svolgerà venerdì 16 aprile alle ore 11.30 e sarà trasmesso in live streaming sia sul sito di...