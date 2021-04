Neymar: “Quando smetterò col calcio voglio fare il giocatore professionista di poker” (Di giovedì 15 aprile 2021) Dal calcio al tavolino. Non quello di una scrivania, di ufficio, ma un tavolino da poker. E’ questo il futuro che vorrebbe avere Neymar jr., brasiliano asso del PSG. In piena corsa per la Champions, il campione brasiliano è reduce dalla strepitosa prestazione contro il Bayern Monaco con conseguente qualificazione del PSG alle semifinali, ma sembra avere già le idee chiare riguardo la sua vita dopo la fine della carriera da calciatore. Queste le sue parole a CNnews: “Cosa voglio fare da grande? Vorrei diventare un giocatore professionista di poker. È una delle cose che mi piace di più fare, ci gioco quasi tutti i giorni. Ho iniziato a farlo in Brasile, in occasione dei Mondiali del 2014, e da quel momento non ho più smesso. Mi sento ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 aprile 2021) Dalal tavolino. Non quello di una scrivania, di ufficio, ma un tavolino da. E’ questo il futuro che vorrebbe averejr., brasiliano asso del PSG. In piena corsa per la Champions, il campione brasiliano è reduce dalla strepitosa prestazione contro il Bayern Monaco con conseguente qualificazione del PSG alle semifinali, ma sembra avere già le idee chiare riguardo la sua vita dopo la fine della carriera da calciatore. Queste le sue parole a CNnews: “Cosada grande? Vorrei diventare undi. È una delle cose che mi piace di più, ci gioco quasi tutti i giorni. Ho iniziato a farlo in Brasile, in occasione dei Mondiali del 2014, e da quel momento non ho più smesso. Mi sento ...

Advertising

_SiGonfiaLaRete : #PSG, #Neymar sul proprio futuro - sportli26181512 : Psg, Neymar: 'A fine carriera farò il giocatore professionista di poker': Il fuoriclasse brasiliano parla del suo f… - GesuKrishna : @funkyoulow che non sia il più concreto è innegabile. Rappresenta il lato più romantico. Abbiamo avuto tutti un ami… - gerrylongo74 : @ncorrasco Si infatti Neymar penserà al carnevale di rio visto che non gioca mai e le rare volte che lo fa' non seg… - gelardochegela : @Flamini0o @korma75 @CapitanBergomi Vero ma quando giochi contro una difesa schiacciata ti serve anche quello che f… -

Ultime Notizie dalla rete : Neymar Quando Neymar dal calcio alle carte: 'A fine carriera farò il giocatore professionista di poker' Commenta per primo Il futuro di Neymar è scritto. Il campione brasiliano del PSG ha parlato a CNews: 'Quando smetterò, vorrei diventare un giocatore professionista di poker. È una delle cose che mi piace di più fare, ci gioco quasi ...

E se quest'anno il Pallone d'oro lo vincesse Neymar? Ecco perché può farcela ... analisi, interviste e retroscena Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Newsletter e rubriche giornaliere PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando ...

Neymar ha deciso: "Quando smetterò con il calcio giocherò a poker" Cosa farà Neymar quando si ritirerà dal calcio giocato? Il giocatore di poker. Risposta semplice quanto certa, visto che lo ha garantito lo stesso O' Ney in un'intervista a CNews. Volto noto di Pokers ...

Psg, Neymar rivela: "Ecco cosa farò dopo il ritiro" Nel poker devi leggere il gioco, leggere i tuoi avversari e sapere quando è il momento giusto per attaccare', conclude Il futuro di Neymar, quello imminente, sembra avere ancora i colori del Psg, per ...

Commenta per primo Il futuro diè scritto. Il campione brasiliano del PSG ha parlato a CNews: 'smetterò, vorrei diventare un giocatore professionista di poker. È una delle cose che mi piace di più fare, ci gioco quasi ...... analisi, interviste e retroscena Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Newsletter e rubriche giornaliere PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire...Cosa farà Neymar quando si ritirerà dal calcio giocato? Il giocatore di poker. Risposta semplice quanto certa, visto che lo ha garantito lo stesso O' Ney in un'intervista a CNews. Volto noto di Pokers ...Nel poker devi leggere il gioco, leggere i tuoi avversari e sapere quando è il momento giusto per attaccare', conclude Il futuro di Neymar, quello imminente, sembra avere ancora i colori del Psg, per ...