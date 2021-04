Michelle Hunziker sconvolta, dalla bufera a un vero incubo: “Minacce di morte da ore” (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo la bufera esplosa nei giorni scorsi, Michelle Hunziker e Gerry Scotti chiedono scusa. I due conduttori di Striscia la Notizia erano finiti nel vortice delle polemiche perché accusati dall’account Instagram Diet Prada di aver preso in giro i cinesi sostituendo una lettera “r” con una “l” e facendo gli occhi a mandorla. Hanno deciso di fare chiarezza nella puntata del tg satirico andata in onda ieri sera 14 aprile. “Chi segue Striscia la notizia sa che siamo da sempre contro ogni forma di discriminazione e chi non ci segue, vabbè, ci seguirà”, ha detto Gerry. Anche Michelle, dopo una giornata di accuse e insulti ha cercato di difendere la sua posizione, sia lodando il servizio dell’inviata (“Brava Raja per questo servizio che promuove l’inclusione”), sia rispondendo alle critiche e dicendo “Sono contro ogni tipo di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo laesplosa nei giorni scorsi,e Gerry Scotti chiedono scusa. I due conduttori di Striscia la Notizia erano finiti nel vortice delle polemiche perché accusati dall’account Instagram Diet Prada di aver preso in giro i cinesi sostituendo una lettera “r” con una “l” e facendo gli occhi a mandorla. Hanno deciso di fare chiarezza nella puntata del tg satirico andata in onda ieri sera 14 aprile. “Chi segue Striscia la notizia sa che siamo da sempre contro ogni forma di discriminazione e chi non ci segue, vabbè, ci seguirà”, ha detto Gerry. Anche, dopo una giornata di accuse e insulti ha cercato di difendere la sua posizione, sia lodando il servizio dell’inviata (“Brava Raja per questo servizio che promuove l’inclusione”), sia rispondendo alle critiche e dicendo “Sono contro ogni tipo di ...

sole24ore : Trussardi nel mirino di Diet Prada: accuse di razzismo allo sketch di Michelle Hunziker - LegaSalvini : GERRY SCOTTI E LA HUNZIKER FANNO IL VERSO AI CINESI. LA TERRIBILE ACCUSA DI RAZZISMO SCATENA IL CAOS SUL WEB Ma vi… - SirDistruggere : A prescindere dalla polemica razziale, c'è davvero una sola persona su questo pianeta che rideva a crepapelle quand… - rrico_e : RT @LegaSalvini: SOLIDARIETÀ A HUNZIKER E SCOTTI: «CI SCUSIAMO PER LA GAG SUI CINESI. MA NON CI ASPETTAVAMO MINACCE DI MORTE» - ErmesMoras1 : RT @LegaSalvini: SOLIDARIETÀ A HUNZIKER E SCOTTI: «CI SCUSIAMO PER LA GAG SUI CINESI. MA NON CI ASPETTAVAMO MINACCE DI MORTE» -

