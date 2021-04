Luca Barbarossa | «A 60 anni ho smesso di scappare»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 aprile 2021) «Gli auguri sono come i complimenti, li ricevi ma non ci credi». Lo scrive Luca Barbarossa in Non perderti niente, il libro pubblicato Mondadori che l’artista ha voluto regalarsi per i sessant’anni che compie oggi, 15 aprile, e quasi mi vergogno a fargli gli auguri, limitandomi a chiedergli se sia pronto psicologicamente ad affrontarli. «No» risponde lui. «Sessant’anni sono impossibili. Ci siamo distratti, è successo qualcosa, non mi hanno detto tutto» scherza Luca spiegando che, anche per via dell’osservanza dei decreti, la giornata la passerà in maniera tranquilla, concedendosi un brindisi con gli amici di Radio2 Social Club, il programma che conduce tutte le mattine su Radio2, e una cena con la moglie Ingrid e i tre figli Margot, Flavio e Valerio: «Di più non si può fare, ma riunirci tutti insieme è già una grande vittoria» aggiunge poco dopo, contento di regalare ai fan, ma soprattutto a sé stesso, un libro per esorcizzare questa cifra tonda che fa paura e per ripercorrere le storie, le avventure e gli incontri che hanno caratterizzato la sua vita.