La «simpatica» mascotte del nucleare

(Di venerdì 16 aprile 2021) È di alcuni giorni fa l'annuncio che il governo giapponese comincerà, fra due anni, lo scarico nell'Oceano Pacifico di oltre 1,25 milioni di tonnellate di acqua contaminata, quella utilizzata per raffreddare il combustibilenel reattore 1 della centrale di Fukushima. Per spiegare in modo semplice di che cosa si tratta e come questa operazione funzionerà, nei giorni scorsi l'Agenzia Giapponese per la Ricostruzione ha lanciato un video dove per illustrare come l'acqua contenente il trizio, l'elemento radioattivo in questione, … Continua