La Roma prova a salvare una stagione di più ombre che luci (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - Sarà una notte da lupi oggi all'Olimpico, la notte del ritorno dei quarti di Europa League. La Roma, dopo il pesante trionfo per 2-1 ad Amsterdam di giovedì scorso, sarà chiamata a difendere il prezioso vantaggio dalla voglia di rivalsa dell'Ajax. Ai giallorossi basterebbe anche una sconfitta per 1-0, ma nulla è già deciso e le semifinali in palio sono da conquistare ancora con le unghie, i denti e il cuore. Lo stesso cuore dimostrato alla Johan Cruijff Arena, che ha portato alla bella rimonta dopo il rigore parato da Pau Lopez nel momento più difficile del match. Servirà anche tanto carattere alla squadra di Fonseca, che fortunatamente ritroverà dall'inizio due pedine importantissime come Mkhitaryan e Karsdorp, assenti 7 giorni fa rispettivamente per infortunio e squalifica. Per il resto sarà probabilmente la stessa formazione vista ad Amsterdam, ... Leggi su agi (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - Sarà una notte da lupi oggi all'Olimpico, la notte del ritorno dei quarti di Europa League. La, dopo il pesante trionfo per 2-1 ad Amsterdam di giovedì scorso, sarà chiamata a difendere il prezioso vantaggio dalla voglia di rivalsa dell'Ajax. Ai giallorossi basterebbe anche una sconfitta per 1-0, ma nulla è già deciso e le semifinali in palio sono da conquistare ancora con le unghie, i denti e il cuore. Lo stesso cuore dimostrato alla Johan Cruijff Arena, che ha portato alla bella rimonta dopo il rigore parato da Pau Lopez nel momento più difficile del match. Servirà anche tanto carattere alla squadra di Fonseca, che fortunatamente ritroverà dall'inizio due pedine importantissime come Mkhitaryan e Karsdorp, assenti 7 giorni fa rispettivamente per infortunio e squalifica. Per il resto sarà probabilmente la stessa formazione vista ad Amsterdam, ...

