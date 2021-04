Il punto Z, Tommaso Zorzi e Alfonso Signorini svelano chi vorrebbero come vincitore dell’Isola 15 (Di giovedì 15 aprile 2021) Il secondo appuntamento de Il punto Z, il nuovo format guidato da Tommaso Zorzi, andrà in onda questa sera, mercoledì 14 aprile, dalle 20.45 su Mediaset Play. Dalle anticipazioni dello show fornite da Gabriele Parpiglia, è stato annunciato un colpo di scena: l’intervistato Francesco Oppini, interromperà il conduttore, prendendo la sua cartellina e ribaltando i ruoli. Oppini è stato un grande complice di Zorzi ai tempi del Grande Fratello Vip. I due, hanno deciso di indossare per l’occasione gli abiti che vestivano durante la puntata in cui Oppini aveva deciso di abbandonare il game-show di Canale 5. “Chi secondo te, avrebbe meritato di vincere il Grande Fratello?“. Questa è la prima domanda che il figlio di Alba Parietti ha posto al conduttore, che ha risposto senza esitazione: “Stefania Orlando“. Francesco ha ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 15 aprile 2021) Il secondo appuntamento de IlZ, il nuovo format guidato da, andrà in onda questa sera, mercoledì 14 aprile, dalle 20.45 su Mediaset Play. Dalle anticipazioni dello show fornite da Gabriele Parpiglia, è stato annunciato un colpo di scena: l’intervistato Francesco Oppini, interromperà il conduttore, prendendo la sua cartellina e ribaltando i ruoli. Oppini è stato un grande complice diai tempi del Grande Fratello Vip. I due, hanno deciso di indossare per l’occasione gli abiti che vestivano durante la puntata in cui Oppini aveva deciso di abbandonare il game-show di Canale 5. “Chi secondo te, avrebbe meritato di vincere il Grande Fratello?“. Questa è la prima domanda che il figlio di Alba Parietti ha posto al conduttore, che ha risposto senza esitazione: “Stefania Orlando“. Francesco ha ...

