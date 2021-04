Il Paradiso delle Signore, Alessandro Tersigni svela la verità sul futuro (Di giovedì 15 aprile 2021) L’attore Alessandro Tersigni si sbilancia sul futuro de ‘Il Paradiso delle Signore’ e sull’eventuale proseguimento del rapporto da parte sua. Il Paradiso delle Signore, Alessandro Tersigni ci sarà? I fans… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 15 aprile 2021) L’attoresi sbilancia sulde ‘Il’ e sull’eventuale proseguimento del rapporto da parte sua. Ilci sarà? I fans… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

BettaAsk83 : RT @LenaMaylen1978: ??Urgente!uscite qualcosa su Papagino, anche Fake!fatelo per chi tenete in paradiso, ma avete visto l’età media delle su… - MianiAttilio : International Web Post NICOLA RIGNANESE E IL PARADISO DELLE SIGNORE. Intervista esclusiva per “La Pagina della Cul… - peppe844 : #ilparadisodellesignore Il Paradiso delle Signore 6, Alessandro Tersigni ci sarà? La sua decisione - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 13 aprile - infoitcultura : Il paradiso delle signore 5: Armando crederà a Giuseppe? Anticipazioni 15 aprile -