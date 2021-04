Ian Gillan non canterà più “Child in Time” (Di giovedì 15 aprile 2021) Una decisione sofferta ma necessaria: Ian Gillan ha deciso che non canterà più la storica “Child in Time”, un classico che non è mai mancato nel repertorio live della band. Ian Gillan: chi è? Ian Gillan è lo storico frontman dei Deep Purple. Il cantautore scozzese idolatrava Elvis Presley e cominciò a cantare con l’ambizione di raggiungere i traguardi del suo idolo. L’evento che fa da spartiacque alla carriera di Gillan è l’incontro con Roger Glover, futuro bassista dei Purple. Entrambi militavano negli Episode Six, gruppo britannico che riscosse un discreto successo negli anni ’60. Dopo la parentesi con la band, i due confluiranno nei Deep Purple, assieme a Ritchie Blackmore, Ian Paice e John Lord. Quando si prese una pausa dai Purple, fondò la Ian ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021) Una decisione sofferta ma necessaria: Ianha deciso che nonpiù la storica “in”, un classico che non è mai mancato nel repertorio live della band. Ian: chi è? Ianè lo storico frontman dei Deep Purple. Il cantautore scozzese idolatrava Elvis Presley e cominciò a cantare con l’ambizione di raggiungere i traguardi del suo idolo. L’evento che fa da spartiacque alla carriera diè l’incontro con Roger Glover, futuro bassista dei Purple. Entrambi militavano negli Episode Six, gruppo britannico che riscosse un discreto successo negli anni ’60. Dopo la parentesi con la band, i due confluiranno nei Deep Purple, assieme a Ritchie Blackmore, Ian Paice e John Lord. Quando si prese una pausa dai Purple, fondò la Ian ...

