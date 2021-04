Hackathon Roche per pazienti con carcinoma epatocellulare (Di giovedì 15 aprile 2021) Sviluppare nuove soluzioni per i pazienti che vivono con carcinoma epatocellulare – una delle prime cause di morti oncologiche al mondo – e i bisogni ancora non soddisfatti nella gestione della patologia, attraverso il coinvolgimento multidisciplinare degli specialisti. Questo l’obiettivo di “Hack for HCC”, l’Hackathon promosso da Roche, in collaborazione con H-Farm, che ha visto la partecipazione di oltre 70 esperti, provenienti dai maggiori centri clinici e di ricerca italiani. Il carcinoma epatocellulare – ricorda una nota di Roche – rappresenta una delle patologie oncologiche più aggressive e per il quale sono disponibili limitate opzioni di trattamento. In Italia, secondo i dati di Airtum, nel 2020 sono attese circa 13.000 nuove diagnosi di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 aprile 2021) Sviluppare nuove soluzioni per iche vivono con– una delle prime cause di morti oncologiche al mondo – e i bisogni ancora non soddisfatti nella gestione della patologia, attraverso il coinvolgimento multidisciplinare degli specialisti. Questo l’obiettivo di “Hack for HCC”, l’promosso da, in collaborazione con H-Farm, che ha visto la partecipazione di oltre 70 esperti, provenienti dai maggiori centri clinici e di ricerca italiani. Il– ricorda una nota di– rappresenta una delle patologie oncologiche più aggressive e per il quale sono disponibili limitate opzioni di trattamento. In Italia, secondo i dati di Airtum, nel 2020 sono attese circa 13.000 nuove diagnosi di ...

Advertising

italiaserait : Hackathon Roche per pazienti con carcinoma epatocellulare - OperaFisista : Carcinoma epatocellulare, hackathon Roche per migliorare vita pazienti - italiaserait : Carcinoma epatocellulare, hackathon Roche per migliorare vita pazienti - Adnkronos : Coinvolti esperti dei maggiori centri clinici e di ricerca italiani chiamati a sviluppare idee e proposte. - zazoomblog : Carcinoma epatocellulare hackathon Roche per migliorare vita pazienti - #Carcinoma #epatocellulare #hackathon -

Ultime Notizie dalla rete : Hackathon Roche Carcinoma epatocellulare, hackathon Roche per migliorare vita pazienti Questo l'obiettivo di 'Hack for HCC', l'Hackathon promosso da Roche, in collaborazione con H - Farm, che ha visto la partecipazione di oltre 70 esperti, provenienti dai maggiori centri clinici e di ...

Carcinoma epatocellulare, hackathon Roche per migliorare vita pazienti Questo l'obiettivo di 'Hack for HCC', l'Hackathon promosso da Roche, in collaborazione con H - Farm, che ha visto la partecipazione di oltre 70 esperti, provenienti dai maggiori centri clinici e di ...

Carcinoma epatocellulare, migliorare la qualità di vita è possibile: Roche lancia “Hack for HCC” Sviluppare nuove soluzioni per i pazienti che vivono con carcinoma epatocellulare – una delle prime cause di morti oncologiche al mondo – e i bisogni ancora non soddisfatti nella gestione della patolo ...

Tumore al fegato, un hackathon con soluzioni per i pazienti (ANSA) - ROMA, 13 APR - Sviluppare nuove soluzioni per i pazienti che vivono con carcinoma epatocellulare - una delle prime cause di morti oncologiche al mondo - e i bisogni ancora non soddisfatti nel ...

Questo l'obiettivo di 'Hack for HCC', l'promosso da, in collaborazione con H - Farm, che ha visto la partecipazione di oltre 70 esperti, provenienti dai maggiori centri clinici e di ...Questo l'obiettivo di 'Hack for HCC', l'promosso da, in collaborazione con H - Farm, che ha visto la partecipazione di oltre 70 esperti, provenienti dai maggiori centri clinici e di ...Sviluppare nuove soluzioni per i pazienti che vivono con carcinoma epatocellulare – una delle prime cause di morti oncologiche al mondo – e i bisogni ancora non soddisfatti nella gestione della patolo ...(ANSA) - ROMA, 13 APR - Sviluppare nuove soluzioni per i pazienti che vivono con carcinoma epatocellulare - una delle prime cause di morti oncologiche al mondo - e i bisogni ancora non soddisfatti nel ...