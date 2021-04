Giulini: «Sono avvelenato. Sabato deve essere la partita della vita» (Di giovedì 15 aprile 2021) Tommaso Giulini parla sulle frequenze di Radiolina facendo il punto sulla difficilissima stagione del Cagliari. Le sue parole Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato sulle frequenze di Radiolina all’interno della trasmissione “Il Cagliari in diretta“, dove farà il punto della situazione sulla difficilissima stagione che stanno attraversando i rossoblù. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI LOTTA PER LA SALVEZZA – «I ragazzi si concentreranno nei prossimi due giorni per la partita di Sabato sera. È la partita della vita, in campo devono mettere ciò che non hanno messo nelle precedenti trenta partite. Noi crediamo nella salvezza ma soprattutto crediamo nella vittoria di Sabato». CHE È SUCCESSO – «Abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tommasoparla sulle frequenze di Radiolina facendo il punto sulla difficilissima stagione del Cagliari. Le sue parole Tommaso, presidente del Cagliari, ha parlato sulle frequenze di Radiolina all’internotrasmissione “Il Cagliari in diretta“, dove farà il puntosituazione sulla difficilissima stagione che stanno attraversando i rossoblù. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI LOTTA PER LA SALVEZZA – «I ragazzi si concentreranno nei prossimi due giorni per ladisera. È la, in campo devono mettere ciò che non hanno messo nelle precedenti trenta partite. Noi crediamo nella salvezza ma soprattutto crediamo nella vittoria di». CHE È SUCCESSO – «Abbiamo ...

Advertising

Claplaz : Il Cagliari è ormai in Serie B. E godo per l'antipatico presidente Giulini, cui abbiamo però rifilato due pacchi g… - interminabile : @5to1_ non gli avete permesso di completare la frase. Stava dicendo: 'Il pareggio sarebbe stato giusto un furto'. E… - pallino55 : Giulini e D’Aversa in serie B, chiedimi se sono felice?????? #InterCagliari - nonnis73 : @frasianonimeper @CagliariCalcio Giulini ha sbagliato, nn sono un amante di Zenga ma vista la situazione dello scor… - GliStessiChe : RT @sbellisario9: Ma voi vi ricordate di quelli che scrivevano e sfottevano 'Barella 45 milioni????' 'Giulini vi ha inculato come si deve!'… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulini Sono Inter - Cagliari, l'ex Nainggolan chiamato a un'impresa: riaprire le lotte per scudetto e salvezza ... inabissando giornata dopo giornata il club del presidente Giulini. Le cause principali di un inaspettato tracollo sono da ricercarsi principalmente nella sorprendente sterilità offensiva (...

Salvezza, missione possibile ...segnali di crescita che purtroppo non si sono concretizzati in vittorie (Genoa e Benevento sono lì ... Anche la squadra del presidente Giulini ha cambiato guida tecnica, scelta che non è poi coincisa (...

Giulini a Radiolina LIVE: le parole del presidente del Cagliari Cagliari News 24 Giulini a Radiolina LIVE: le parole del presidente del Cagliari Tommaso Giulini parla sulle frequenze di Radiolina facendo il punto sulla difficilissima stagione del Cagliari. Le sue parole Tommaso Giulini, Presidente del Cagliari, parla sulle frequenze di Radioli ...

Calciomercato, colpo Ranieri | Il presidente lo vuole in Serie B A fine campionato l'addio alla Sampdoria, lo vuole un club per la Serie B. Il presidente pensa a Ranieri per far pace coi tifosi ...

... inabissando giornata dopo giornata il club del presidente. Le cause principali di un inaspettato tracolloda ricercarsi principalmente nella sorprendente sterilità offensiva (......segnali di crescita che purtroppo non siconcretizzati in vittorie (Genoa e Beneventolì ... Anche la squadra del presidenteha cambiato guida tecnica, scelta che non è poi coincisa (...Tommaso Giulini parla sulle frequenze di Radiolina facendo il punto sulla difficilissima stagione del Cagliari. Le sue parole Tommaso Giulini, Presidente del Cagliari, parla sulle frequenze di Radioli ...A fine campionato l'addio alla Sampdoria, lo vuole un club per la Serie B. Il presidente pensa a Ranieri per far pace coi tifosi ...