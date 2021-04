Giulia Salemi | “Mi piacerebbe fare l’opinionista del GF Vip” | la proposta che Signorini non può rifiutare

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 15 aprile 2021)in esclusiva per SuperGuidaTV, parla del suo nuovo progetto in arrivo “Salotto” (dal 16 aprile su Mediaset Play) e si candida come nuova opinionista del Grande Fratello Vip.si candida: “Midel GF Vip” Non so se mipartecipare nuovamente ad un reality. Per ora due... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.