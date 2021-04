Gf Vip 6 | Alfonso Signorini rompe il silenzio sul cast | ci sarà anche lei

(Di giovedì 15 aprile 2021)si lascia sfuggire un’interessante rivelazione suldella sesta edizione del Grande Fratello Vip, vuole lei a tutti i costiè stato ospite di Tommaso Zorzi a Il Punto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Signorini al GF6 A poco più di un mese dalla fine del GF5,Signorini ha praticamente confermato che sarà al timone della sesta edizione dello show (la terza da lui condotta).Il Punto Z/Signorini "Voglio Gaia Zorzi al GF6", Zorzi "già telefonato" Alessia Marcuzzi sui giochi erotici di Zorzi: "Quando facciamo la telefonata privata ti racconto nel dettaglio" "...Dal 16 aprile andrà in onda su Mediaset Play il nuovo programma dedicato al mondo femminile condotto dall'ex gieffina Giulia Salemi intitolato "Salotto Salemi" ...Galeotta fu la Casa più spiata d’Italia e soprattutto il conduttore Alfonso Signorini che in qualche modo ha fatto da Cupido per i due ex… oggi di nuovo coppia?