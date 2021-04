Gazzetta: il sogno di De Laurentiis è Sarri ma ci sono divergenze sul progetto (Di giovedì 15 aprile 2021) Nelle due pagine che la Gazzetta ha dedicato al Napoli (alla fuga degli allenatori, e non solo, da De Laurentiis), un articolo è dedicato al futuro allenatore azzurro. Ecco cosa scrive Mimmo Malfitano. Negli ultimi due mesi, il presidente ha sentito diversi tecnici, tra i quali Rafa Benitez, Maurizio Sarri e Walter Mazzarri, oltre ad aver chiacchierato con Max Allegri. Con loro ha sondato il terreno, ha chiesto la disponibilità ricevendo risposte interlocutorie. Le esperienze passate, probabilmente, avranno frenato gli ex. Loro, hanno avuto modo di conoscere i modi di fare del presidente e certe clausole che hanno reso i contratti dei veri boomerang. Il sogno della proprietà è Sarri, i due si sentono di tanto in tanto, ma ci sono divergenze sul ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 aprile 2021) Nelle due pagine che laha dedicato al Napoli (alla fuga degli allenatori, e non solo, da De), un articolo è dedicato al futuro allenatore azzurro. Ecco cosa scrive Mimmo Malfitano. Negli ultimi due mesi, il presidente ha sentito diversi tecnici, tra i quali Rafa Benitez, Maurizioe Walter Mazzarri, oltre ad aver chiacchierato con Max Allegri. Con loro ha sondato il terreno, ha chiesto la disponibilità ricevendo risposte interlocutorie. Le esperienze passate, probabilmente, avranno frenato gli ex. Loro, hanno avuto modo di conoscere i modi di fare del presidente e certe clausole che hanno reso i contratti dei veri boomerang. Ildella proprietà è, i due si sentono di tanto in tanto, ma cisul ...

