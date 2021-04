Funghi allucinogeni per curare la depressione? ' Come il Prozac | ma con meno effetti collaterali'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Funghi allucinogeni

Scienze Fanpage

In futuro la psilocibina, sostanza psichedelica che si trova nei, potrebbe essere utilizzata per curare la depressione . Un nuovo studio ha infatti dimostrato che il composto ha avuto la stessa efficacia di un antidepressivo attualmente ...Il principio attivo contenuto nei cosiddetti " funghetti", se associato alla psicoterapia può offrire lo stesso aiuto contro la depressione ...significative in alcuni generi di, ...In futuro la psilocibina, sostanza psichedelica che si trova nei funghi allucinogeni, potrebbe essere utilizzata per curare la depressione. Un nuovo studio ...Un team di ricerca dell’Imperial College di Londra ha dimostrato che il principio attivo contenuto nei funghetti allucinogeni (la psilocibina) ...