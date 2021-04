Focolaio Covid al Pescara: la Asl stoppa le attività fino al 26 aprile (Di giovedì 15 aprile 2021) La Asl ha ufficialmente fermato le attività del Pescara dopo il Focolaio da Coronavirus che è scoppiato all’interno della squadra Ora è ufficiale: la Asl ha interrotto le attività del Pescara dopo le otto positività al Coronavirus riscontrate all’interno del club abruzzese. lo stop decorrerà da lunedì scorso (12 aprile) con il termine fissato a lunedì 26 aprile. Dunque, la squadra di Grassadonia sarà costretta a saltare la gara di sabato contro l’Entella all’Adriatico, con il Cosenza martedì in trasferta e quella con la Reggiana in casa in programma sabato 24 aprile.. In totale, tra i biancazzurri contagiati ci sono sette calciatori e un membro dello staff. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) La Asl ha ufficialmente fermato ledeldopo ilda Coronavirus che è scoppiato all’interno della squadra Ora è ufficiale: la Asl ha interrotto ledeldopo le otto positività al Coronavirus riscontrate all’interno del club abruzzese. lo stop decorrerà da lunedì scorso (12) con il termine fissato a lunedì 26. Dunque, la squadra di Grassadonia sarà costretta a saltare la gara di sabato contro l’Entella all’Adriatico, con il Cosenza martedì in trasferta e quella con la Reggiana in casa in programma sabato 24.. In totale, tra i biancazzurri contagiati ci sono sette calciatori e un membro dello staff. L'articolo proviene da Calcio News 24.

