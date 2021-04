Figliuolo, “In Italia altre dosi di Pfizer” (Di giovedì 15 aprile 2021) Il commissario all’emergenza Francesco Figliuolo ha comunicato l’arrivo in Italia di dosi aggiuntive del vaccino Pfizer: “Finalmente una buona notizia”. L’Italia punta su Pfizer per rilanciare la campagna di vaccinazione che procede ancora a rilento. In occasione della sua visita in Valle d’Aosta e in Piemonte, il commissario all’emergenza Francesco Figliuolo ha reso noto che arriveranno dosi extra del vaccino. Figliuolo, “Draghi mi ha comunicato l’arrivo in questo trimestre di dosi in più di Pfizer” “Ho ricevuto una chiamata dal premier Draghi che mi ha comunicato l’arrivo per l’Europa in questo trimestre di 50 milioni di dosi Pfizer in più. Per ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 aprile 2021) Il commissario all’emergenza Francescoha comunicato l’arrivo indiaggiuntive del vaccino: “Finalmente una buona notizia”. L’punta super rilanciare la campagna di vaccinazione che procede ancora a rilento. In occasione della sua visita in Valle d’Aosta e in Piemonte, il commissario all’emergenza Francescoha reso noto che arriverannoextra del vaccino., “Draghi mi ha comunicato l’arrivo in questo trimestre diin più di” “Ho ricevuto una chiamata dal premier Draghi che mi ha comunicato l’arrivo per l’Europa in questo trimestre di 50 milioni diin più. Per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In questo trimestre arriveranno in Europa 50 milioni di dosi Pfizer in più, in Italia saranno oltre 670.000 dosi in… - SkyTG24 : Vaccini Covid, Figliuolo: 'In arrivo altre 7 milioni di dosi Pfizer' - NicolaPorro : ?? #Draghi e #Figliuolo smentiscono #Speranza sui #vaccini, Germania, Francia e Spagna ci surclassano sulle iniezion… - mammuthgiallo : RT @AlleracNicola: Titoli: 'Figliuolo accelera' Vaccinati in Italia: 11 Aprile 6,58% della popolazione 12 Aprile 6,63% della popolazione… - Viola_mg : RT @daniela_0566: Vaccino, Figliuolo - imperdibile discorso La schiettezza di un militare -

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo Italia Coronavirus, Figliuolo: 'A maggio 500mila vaccini al giorno' - Tokyo: 'Stop alle Olimpiadi resta un'opzione' 15 apr 08:48 Figliuolo: 17 milioni di dosi a maggio, supereremo le 500mila vaccinazioni al giorno E' in arrivo in Italia una cospicua fornitura di vaccini. Lo annuncia il commissario Figliuolo: 'In ...

Figliuolo assicura che supereremo i 500mila vaccini al giorno Girando per l'Italia, a Figliuolo tocca anche questo: rassicurare e tamponare lo sconforto. "Non voglio sminuire, ma i casi di gravi effetti dopo il vaccino sono incomparabili con i morti della ...

Covid e vaccini, “noi siamo pronti ma ci servono più dosi” Da dicembre a oggi in Emilia Romagna sono arrivate 1 milione e 289mila dosi di vaccino e ne sono state somministrate 1.189.329. “In giacenza ce ne sono rimaste pochissime, solo 99.731 a cui si aggiung ...

Vaccini, Figliuolo: “Proteggere i più esposti, checcè ne dica qualche presidente di Regione” Roma – “Dobbiamo uscire da questa situazione. Anche ieri 469 morti. Dobbiamo venirne fuori. L’età media delle vittime è ottant’anni, ma ora sta scendendo a 65. Bisogna fare in fretta. Ecco qual è lo s ...

15 apr 08:48: 17 milioni di dosi a maggio, supereremo le 500mila vaccinazioni al giorno E' in arrivo inuna cospicua fornitura di vaccini. Lo annuncia il commissario: 'In ...Girando per l', atocca anche questo: rassicurare e tamponare lo sconforto. "Non voglio sminuire, ma i casi di gravi effetti dopo il vaccino sono incomparabili con i morti della ...Da dicembre a oggi in Emilia Romagna sono arrivate 1 milione e 289mila dosi di vaccino e ne sono state somministrate 1.189.329. “In giacenza ce ne sono rimaste pochissime, solo 99.731 a cui si aggiung ...Roma – “Dobbiamo uscire da questa situazione. Anche ieri 469 morti. Dobbiamo venirne fuori. L’età media delle vittime è ottant’anni, ma ora sta scendendo a 65. Bisogna fare in fretta. Ecco qual è lo s ...