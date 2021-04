Ex Ilva, Conserva (Lega): “Ingresso Stato un passo determinante per vera transizione green” (Di giovedì 15 aprile 2021) “L’Ingresso dello Stato nella gestione dell’ex Ilva, attraverso l’investimento di Invitalia di 400 milioni di euro nel capitale della nuova società partecipata Acciaierie d’Italia controllata da ArcelorMittal, rappresenta un passo fondamentale per cominciare a discutere concretamente di ‘transizione green’ per lo stabilimento siderurgico ionico. Questo è quanto dichiara il consigliere regionale e coordinatore provinciale della Lega Taranto, Giacomo Conserva. “Un’operazione – continua – condotta dal ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, che dimostra con i fatti l’attenzione del Governo e della Lega al nostro territorio, troppo spesso trascurato e inascoltato. Condividiamo in pieno l’idea di Giorgetti che mira a ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 15 aprile 2021) “L’dellonella gestione dell’ex, attraverso l’investimento di Invitalia di 400 milioni di euro nel capitale della nuova società partecipata Acciaierie d’Italia controllata da ArcelorMittal, rappresenta unfondamentale per cominciare a discutere concretamente di ‘’ per lo stabilimento siderurgico ionico. Questo è quanto dichiara il consigliere regionale e coordinatore provinciale dellaTaranto, Giacomo. “Un’operazione – continua – condotta dal ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, che dimostra con i fatti l’attenzione del Governo e dellaal nostro territorio, troppo spesso trascurato e inascoltato. Condividiamo in pieno l’idea di Giorgetti che mira a ...

