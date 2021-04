Djokovic esce di scena incredibilmente agli ottavi di finale a Monte Carlo (Di giovedì 15 aprile 2021) Incredibile a Monte Carlo! Il torneo, infatti, perde quasi subito Novak Djokovic, numero 1 del mondo, eliminato a sorpresa dal britannico Daniel Evans. Un brutto passo indietro per Nole dopo la vittoria più che convincente di ieri contro Jannik Sinner. Saranno addirittura più di quaranta gli errori non forzati a fine partita del campione serbo. Il campione serbo sbatte clamorosamente contro Evans Di sicuro Novak Djokovic non avrebbe mai pensato di perdere sulla terra contro Daniel Evans, un giocatore che prima di questo torneo aveva un record di due vittorie a fronte di undici sconfitte su questa superficie. Eppure il britannico, dopo aver estromesso prima l’altro serbo Dusan Lajovic, finalista qui nel 2019, e poi il polacco Hubert Hurcacz, recente vincitore del Miami Open, ha firmato l’impresa più grande della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Incredibile a! Il torneo, infatti, perde quasi subito Novak, numero 1 del mondo, eliminato a sorpresa dal britannico Daniel Evans. Un brutto passo indietro per Nole dopo la vittoria più che convincente di ieri contro Jannik Sinner. Saranno addirittura più di quaranta gli errori non forzati a fine partita del campione serbo. Il campione serbo sbatte clamorosamente contro Evans Di sicuro Novaknon avrebbe mai pensato di perdere sulla terra contro Daniel Evans, un giocatore che prima di questo torneo aveva un record di due vittorie a fronte di undici sconfitte su questa superficie. Eppure il britannico, dopo aver estromesso prima l’altro serbo Dusan Lajovic, finalista qui nel 2019, e poi il polacco Hubert Hurcacz, recente vincitore del Miami Open, ha firmato l’impresa più grande della ...

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic esce ATP Montecarlo, i risultati: Fognini agli ottavi, oggi affronta Krajinovic. Live su Sky Caruso cede a Rublev in due set Esce di scena Salvatore Caruso , n.89 ATP, che sul prestigioso ... I risultati degli italiani al 2° turno a Montecarlo (1) Novak Djokovic (SRB) - Jannik Sinner (ITA) 6 ...

Sinner k.o. con Djokovic a Montecarlo Jannick Sinner perde contro Novak Djokovic ed è fuori dall'Atp Masters 1000 di Montecarlo. Il 19enne talento azzurro, già numero 22 del mondo, esce di scena al secondo turno contro il campione serbo, numero 1 del mondo e prima testa ...

Montecarlo 2021, LIVE: i match di giovedì 15 aprile La diretta della quinta giornata dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. Fognini-Krajinovic terzo match sul campo dei Principi. Djokovic contro Evans, Dimitrov sfida Nadal ...

