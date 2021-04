DEF: il CdM approva scostamento di bilancio da 40 miliardi (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) e il nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi di € Il DEF è stato approvato dal Consiglio Dei Ministri. Da pochi minuti, infatti, è arrivato l’ok al nuovo Documento di economia e finanza con l’ennesimo scostamento di bilancio, stavolta da 40 miliardi di €. La seduta è durata meno di un’ora. approvata anche una linea di finanziamento complementare al Recovery Plan da circa 30 miliardi per dare una spinta aggiuntiva all’economia e riuscire a riportare il deficit sotto il 3% nel 2025. I dati economici e le prospettive La crescita economica per il 2021 è prevista al 4,5% con il PIL tendenziale al 4,1%. Il disavanzo, che considera ... Leggi su zon (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri hato il Documento di economia e finanza (DEF) e il nuovodida 40di € Il DEF è statoto dal Consiglio Dei Ministri. Da pochi minuti, infatti, è arrivato l’ok al nuovo Documento di economia e finanza con l’ennesimodi, stavolta da 40di €. La seduta è durata meno di un’ora.ta anche una linea di finanziamento complementare al Recovery Plan da circa 30per dare una spinta aggiuntiva all’economia e riuscire a riportare il deficit sotto il 3% nel 2025. I dati economici e le prospettive La crescita economica per il 2021 è prevista al 4,5% con il PIL tendenziale al 4,1%. Il disavanzo, che considera ...

Advertising

liberomondo2016 : RT @dottorbarbieri: **FLASH - #DEF: VIA LIBERA CDM CON SCOSTAMENTO DI 40 MILIARDI- FLASH** **FLASH -COVID: DA CDM 30 MLD NUOVI INVESTIMENT… - Antona2389 : RT @ultimoranet: Cdm approva Def e nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi. ?? @ultimoranet - italiaserait : Def, via libera Cdm con scostamento di 40 miliardi - Samira1577 : RT @dottorbarbieri: **FLASH - #DEF: VIA LIBERA CDM CON SCOSTAMENTO DI 40 MILIARDI- FLASH** **FLASH -COVID: DA CDM 30 MLD NUOVI INVESTIMENT… - lucabattanta : RT @dottorbarbieri: **FLASH - #DEF: VIA LIBERA CDM CON SCOSTAMENTO DI 40 MILIARDI- FLASH** **FLASH -COVID: DA CDM 30 MLD NUOVI INVESTIMENT… -