Dati Usa e trimestrali da record spingono l'Europa, Milano resta palo (-0,19%) con petroliferi (Di giovedì 15 aprile 2021) Wall Street aggiorna i record: i conti di BofA, Citigroup e Blackrock battono le attese. E l'economia Usa riparte: risalgono consumi e manifattura, meglio delle stime i sussidi di disoccupazione. Spread in calo a 102 punti

