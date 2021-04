Cuba, la sfida del congresso del Pcc, Raúl Castro non sarà più segretario (Di giovedì 15 aprile 2021) Per I’urgenza dei temi e dei problemi che deve affrontare, l’VIII congresso del Partito comunista Cubano che inizia oggi è destinato a rappresentare un evento storico per l’isola. È il parere diffuso tra i principali analisti e intellettuali dell’isola, dissenso compreso. La rinuncia di Raúl Castro alla sua ultima carica, quella di primo segretario del Pcc, segna la conclusione della fase di transizione della dirigenza del paese dai leader (ultraottantenni) della rivoluzione di Fidel alla «generazione nata dopo il 1959». … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 15 aprile 2021) Per I’urgenza dei temi e dei problemi che deve affrontare, l’VIIIdel Partito comunistano che inizia oggi è destinato a rappresentare un evento storico per l’isola. È il parere diffuso tra i principali analisti e intellettuali dell’isola, dissenso compreso. La rinuncia dialla sua ultima carica, quella di primodel Pcc, segna la conclusione della fase di transizione della dirigenza del paese dai leader (ultraottantenni) della rivoluzione di Fidel alla «generazione nata dopo il 1959». … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

La Russia non è interessata ad avere un dialogo costruttivo con l'Europa ... che ha costretto Borrell a condannare la politica statunitense nei confronti di Cuba e a ... A Washington sono consapevoli che la sfida posta dalla Russia è qui per restare. Joe Biden ha prima chiamato ...

I ringraziamenti all'assessore Maggi: 'Ora per lui sfida decisiva del Recovery'. Nuovi art bonus "Grazie all'assessore Maggi e buon lavoro per la nuova, e fondamentale, sfida del Recovery", ha detto Fabbri. "Quello elaborato è un piano ambizioso che 'cuba' ingenti risorse e che associa a ...

Cuba, la sfida del congresso del Pcc, Raúl Castro non sarà più segretario Cuba, nella morsa di crisi economica, pandemia, bloqueo anche con Biden e nodi politici, cambia dirigenza: dai leader della rivoluzione di Fidel alla generazione post-1959 ...

Sull'aiuto ricevuto dai medici cubani e l'amicizia che ne è scaturita c'è sintonia tra ambasciatori all'Avana e a Roma Il neo ambasciatore italiano a Cuba, Roberto Vellano, di origine torinese, è intervenuto sui meriti dei i medici e gli infermieri cubani della brigata Henry Reeve quando scoppiò la pandemia. "L'arrivo ...

