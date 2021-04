Covid: Sensi (Pd), 'su stress bambini e ragazzi direzione Macron giusta, e non basta' (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "E non basta, e non è sufficiente. Ma la direzione è quella giusta, se ne stanno accorgendo tutti. Presto". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Filippo Sensi. L'esponente dem si riferisce all'annuncio fatto da Emmanuel Macron, in occasione di una visita al reparto di pedopsichiatria dell'ospedale di Reims, sul fatto che lo Stato pagherà 10 visite dallo psicologo ai francesi dai 3 ai 17 anni in crisi, dopo la prescrizione del medico curante. Una misura per bambini e ragazzi non colpiti direttamente dal Covid ma che subiscono più di altri gli effetti indiretti della pandemia e del confinamento. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "E non, e non è sufficiente. Ma laè quella, se ne stanno accorgendo tutti. Presto". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Filippo. L'esponente dem si riferisce all'annuncio fatto da Emmanuel, in occasione di una visita al reparto di pedopsichiatria dell'ospedale di Reims, sul fatto che lo Stato pagherà 10 visite dallo psicologo ai francesi dai 3 ai 17 anni in crisi, dopo la prescrizione del medico curante. Una misura pernon colpiti direttamente dalma che subiscono più di altri gli effetti indiretti della pandemia e del confinamento.

