Covid | le Regioni spingono per riaprire tutto | oggi le linee guida per ripartenza attività

(Di giovedì 15 aprile 2021) Lesono pronte aprogressivamente le, nei prossimi due mesi. Al tavolo della Conferenza dellee delle Province autonome, convocata dal presidente neoeletto Fedriga per, l'aggiornamento delleper la riapertura delleeconomiche, produttive e ricreative. Si discuterà anche del tema scuole, con la speranza di poter rivedere in aula tutti gli studenti delle superiori, al 100%. "Se riaprono gli stadi, lo stesso valga per i concerti all'aperto", dice Franceschini

Advertising

borghi_claudio : Voto oggi in commissioni unite sanità e lavoro. COVID, SALVINI: PD E 5STELLE VIETANO ALLE REGIONI DI ALLENTARE LE… - Agenzia_Ansa : 'Iniziata la distribuzione alle Regioni di circa 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer, arrivate in mattinata agli… - Agenzia_Ansa : Stando alle rilevazioni di questa mattina sono quasi 14 milioni le somministrazioni totali dei vaccini anti Covid g… - italiaserait : Covid Italia oggi, bollettino contagi regioni: dati 15 aprile - Carmela_oltre : RT @TgLa7: #covid, #Speranza: guardiamo con fiducia a nuova fase 'Ho detto verità anche quando era scomoda. Quello dell'età è stato il nos… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regioni

...supporto di un 'Gruppo di Lavoro per la valutazione dei rischi trombotici da vaccini anti -- ... Nel frattempo, sono 17.130.760 le dosi di vaccino consegnate alle, secondo il dato del sito ...I numeri da Lombardia a Sicilia, da Toscana a Veneto, da Lazio a Piemonte, da Campania a Puglia Il bollettino dellesulin Italia oggi, 15 aprile, con i dati della Protezione Civile. ...Condividi questo articolo:Roma, 15 apr. (Adnkronos) – In piscina solo con almeno 7 metri quadrati d’acqua a disposizione per nuotatore. E’ quanto indicano le linee guida stilate dalle Regioni in vista ...Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Le palestre possono restare aperte "anche in scenari epidemiologici definiti ad alto rischio" purché rispettino regole, distanziamento e integrino le norme "con strategie d ...