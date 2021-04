Covid, calano ancora le terapie intensive e i ricoverati nei reparti ordinari. I DATI (Di giovedì 15 aprile 2021) I numeri scendono da tre giorni di seguito. Per le rianimazioni, i pazienti con Covid ricoverati in questi reparti sono 3.417 (-73). Mentre nei reparti ordinari si trovano 25.587 pazienti (-782). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16.974 nuovi positivi e 380 decessi Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 aprile 2021) I numeri scendono da tre giorni di seguito. Per le rianimazioni, i pazienti conin questisono 3.417 (-73). Mentre neisi trovano 25.587 pazienti (-782). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16.974 nuovi positivi e 380 decessi

Ultime Notizie dalla rete : Covid calano Coronavirus, +1200 contagi in Piemonte: per la prima volta da un mese sono meno di 100 i ricoverati a Novara I dati di ieri: calano ancora i ricoveri in Piemonte I contagi Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.264 nuovi casi di persone risultate positive al Covid - 19 (di cui 92dopo ...

Covid: Tasso sale, ma calano ricoveri in Lombardia Su 52.293 tamponi effettuati, si registrano 2.722 i nuovi casi in Lombardia nella giornata di giovedì 15 aprile. Tasso di positività in crescita: 5,2% rispetto al 4.2% del 14. Continuano a calare i ...

Covid 19: le nuove diagnosi sono 415, 66 in provincia di Ascoli Com’è noto con l’ordinanza del Commissario straordinario per l’emergenza Covid, il Generale Figliulo, sono cambiate le direttive per l’esecuzione del piano vaccinale. Tra le novità sono prioritarie le ...

