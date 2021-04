Covid, arrivano ulteriori conferme sull’efficacia della lattoferrina (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – arrivano altre conferme da studi – sia in vitro che in vivo – sugli effetti benefici della lattoferrina contro l’infezione da Covid-19. Si tratta di una proteina naturale multifunzionale in grado di accrescere le difese immunitarie dell’organismo e di svolgere anche un’azione anti-infiammatoria, antibatterica e antivirale. La review appena pubblicata su “International Immunopharmacology” da un gruppo di autori statunitensi e polacchi, ha evidenziato infatti il ruolo della lattoferrina come immunomodulatore, in grado di contrastare l’eccessiva risposta immune e di facilitare lo sviluppo dell’immunità adattativa. Sulla base dei dati si evince che la lattoferrina può essere di beneficio clinico nel ridurre l’entità di un’aberrante risposta ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) –altreda studi – sia in vitro che in vivo – sugli effetti beneficicontro l’infezione da-19. Si tratta di una proteina naturale multifunzionale in grado di accrescere le difese immunitarie dell’organismo e di svolgere anche un’azione anti-infiammatoria, antibatterica e antivirale. La review appena pubblicata su “International Immunopharmacology” da un gruppo di autori statunitensi e polacchi, ha evidenziato infatti il ruolocome immunomodulatore, in grado di contrastare l’eccessiva risposta immune e di facilitare lo sviluppo dell’immunità adattativa. Sulla base dei dati si evince che lapuò essere di beneficio clinico nel ridurre l’entità di un’aberrante risposta ...

Sondaggi politici/ Fiducia in Draghi scende al 52,7%. Boom Giorgetti: è al 40,1% ... I DATI SUI VACCINI Archiviati i sondaggi politici , è tempo di andare a scoprire i dati sui vaccini anti - Covid grazie alle rilevazioni di EMG Acqua per Agorà. E anche da questo punto non arrivano ...

Covid, arrivano ulteriori conferme sull'efficacia della lattoferrina

Covid, rimandati servizi sanitari per un italiano su due
In un anno di pandemia, 35 milioni di Italiani hanno avuto problemi a utilizzare servizi e prestazioni sanitarie per patologie non-Covid.

CORONAVIRUS. ALTRI 128 CASI IN PROVINCIA DI AGRIGENTO. MIGLIORANO I DATI RIFERITI A SCIACCA Altri 4 casi di contagio a Sciacca. A risultare positivi ancora soggetti giovanissimi, di 5 e 13 anni, un 30enne e un 40 enne. Le relative notifiche sono pervenute nel pomeriggio di ieri al sindaco Fr ...

