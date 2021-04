Can Yaman è scomparso dai social: ecco i retroscena (Di giovedì 15 aprile 2021) Senza alcun preavviso, Can Yaman è scomparso da tutti i social lasciando un vuoto tra le fans e misteri circa l’allontanamento È ufficiale: Can Yaman è sparito dai social. I profili Twitter e Instagram sono stati disattivati e, invece del profilo, vi è una scritta che recita: “Spiacenti, questa pagina non è disponibile” oltre ad una miriade di pagine fan. Non è dato sapere cosa sarebbe successo nelle scorse ore per portare l’attore a prendere questa decisione, ma di certo Can Yaman ha lasciato un grande vuoto social. È pur vero che l’attore turco non ha mai nascosto il rapporto turbolento con i social, soprattutto da quando sono stati resi pubblici gli scatti rubati di lui con Diletta Leotta. Da quel momento, Can Yaman ha iniziato ad ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Senza alcun preavviso, Canda tutti ilasciando un vuoto tra le fans e misteri circa l’allontanamento È ufficiale: Canè sparito dai. I profili Twitter e Instagram sono stati disattivati e, invece del profilo, vi è una scritta che recita: “Spiacenti, questa pagina non è disponibile” oltre ad una miriade di pagine fan. Non è dato sapere cosa sarebbe successo nelle scorse ore per portare l’attore a prendere questa decisione, ma di certo Canha lasciato un grande vuoto. È pur vero che l’attore turco non ha mai nascosto il rapporto turbolento con i, soprattutto da quando sono stati resi pubblici gli scatti rubati di lui con Diletta Leotta. Da quel momento, Canha iniziato ad ...

Advertising

DonnaModerna : Ecco chi è #CanYaman, il divo turco che ha mandato in tilt l'Italia - marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - mbelem02 : RT @_dani_ta_6: CAN YAMAN è la persona più bella e pulita che io conosca. Un straordinario lavoratore, un talento naturale per la recitazio… - CanaYamana : RT @_dani_ta_6: CAN YAMAN è la persona più bella e pulita che io conosca. Un straordinario lavoratore, un talento naturale per la recitazio… - donvaster91 : RT @donvaster91: posso dirlo? lo dico perché non l’ha mai detto nessuno e se mi unfollowate prego: Daydreamer (la serie con can yaman) è fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman 'Mai successo nella storia della monarchia'. Funerale Filippo, la decisione della regina è una svolta senza precedenti Notizia nera per Can Yaman, costretto a incassare un colpo pesante Pubblicato il 15 - 04 - 2021 alle ore 13:54. Ultima modifica il 15 - 04 - 2021 alle ore 13:56 /

Can Yaman sparisce dai social: disattivato il profilo dell'attore Sono tante le fan che hanno imparato ad amare il famoso attore di 'Daydreamer'; parliamo infatti di Can Yaman . L'attore col tempo ha saputo dimostrare le proprie doti di attore ma soprattutto è molto apprezzato dalle fan anche per il suo fascino latino che di certo non guasta nel mondo dello ...

Can Yaman è scomparso dai social: ecco i retroscena Senza alcun preavviso, Can Yaman è scomparso da tutti i social lasciando un vuoto tra le fans e misteri circa l'allontanamento ...

Can Yaman è scomparso da Instagram L'attore ha cancellato il suo profilo, senza alcuna spiegazione per i suoi 8 milioni di follower. Una risposta agli hater o un attacco hacker?

Notizia nera per, costretto a incassare un colpo pesante Pubblicato il 15 - 04 - 2021 alle ore 13:54. Ultima modifica il 15 - 04 - 2021 alle ore 13:56 /Sono tante le fan che hanno imparato ad amare il famoso attore di 'Daydreamer'; parliamo infatti di. L'attore col tempo ha saputo dimostrare le proprie doti di attore ma soprattutto è molto apprezzato dalle fan anche per il suo fascino latino che di certo non guasta nel mondo dello ...Senza alcun preavviso, Can Yaman è scomparso da tutti i social lasciando un vuoto tra le fans e misteri circa l'allontanamento ...L'attore ha cancellato il suo profilo, senza alcuna spiegazione per i suoi 8 milioni di follower. Una risposta agli hater o un attacco hacker?