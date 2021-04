Borsa, Ftse Mib poco mosso, spread in aumento (Di giovedì 15 aprile 2021) Chiusura di poco sotto la parità per la Borsa di Milano nel giorno del via libera del Consiglio dei Ministri al Documento di economia e finanza e alla richiesta di un nuovo scostamento di bilancio per 40 miliardi di euro. Con una crescita stimata per l’anno corrente al 4,5%, il disavanzo è visto all’11,8% della ricchezza prodotta. L’aggiornamento ha spinto al rialzo lo spread Btp-Bund, in aumento dell’1,9% a 105 punti base. Dal fronte statunitense, buone nuove sono arrivate sia dagli aggiornamenti macroeconomici (le nuove richieste di sussidio sono scese da 769 a 576 mila unità e le vendite al dettaglio sono salite dell’8,4%, oltre 3 punti in più rispetto alle stime) e sia dai numeri trimestrali di big del comparto finanziario del calibro di Bank of America, Citigroup e Blackrock. A frenare l’andamento del ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) Chiusura disotto la parità per ladi Milano nel giorno del via libera del Consiglio dei Ministri al Documento di economia e finanza e alla richiesta di un nuovo scostamento di bilancio per 40 miliardi di euro. Con una crescita stimata per l’anno corrente al 4,5%, il disavanzo è visto all’11,8% della ricchezza prodotta. L’aggiornamento ha spinto al rialzo loBtp-Bund, indell’1,9% a 105 punti base. Dal fronte statunitense, buone nuove sono arrivate sia dagli aggiornamenti macroeconomici (le nuove richieste di sussidio sono scese da 769 a 576 mila unità e le vendite al dettaglio sono salite dell’8,4%, oltre 3 punti in più rispetto alle stime) e sia dai numeri trimestrali di big del comparto finanziario del calibro di Bank of America, Citigroup e Blackrock. A frenare l’andamento del ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Ftse Borsa: Milano chiude in calo, - 0,19% Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,19% a 24.528 punti. . 15 aprile 2021

Rialzo controllato per il comparto telecomunicazioni in Italia (+0,48%) Tra le azioni del Ftse SmallCap , balza in avanti Retelit , che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,08%. Modesto guadagno per Softlab , che avanza di poco a +0,92%. 15 - 04 - 2021 ...

Borsa: Milano chiude in calo in controtendenza rispetto alle piazze europee Le trimestrali dei colossi bancari e i dati macro Usa sopra le attese danno la spinta ai listini europei, ma Milano resta in ribasso a causa della debolezza di banche e petroliferi Chiusura in calo pe ...

Enel sale con tonfo tassi BTP. Titolo correrà: ecco fin dove Enel in bella mostra tra le utility e nel paniere del Fts Mib, grazie ai forti buy sui BTP e alla conferma bullish degli analisti.

