Awed | A farsi piglià per cul* è un’altra cosa

Nel corso della nona puntata de L'Isola dei famosi si è assistito ad uno scontro tra Awed e Beatrice Marchetti. Ecco cosa è successo. L'Isola dei famosi, scontro tra Awed e Beatrice: "Non è chiara e limpida" su Notizie.it.

chiara0174 : RT @CMangialomini: Beatrice che è fidanzata ma fa di tutto per farsi corteggiare da awed, bah. Mi fa pensare che tutta questa situazione le… - giorgia_grg : Non Awed che è dalla prima puntata che cerca di farsi la love story chissà per quale strano motivo anche #isola - francescotegli : RT @giulypier13: Awed a tutti i costi vuole farsi la storiella ma non ci sono speranze #prelemi #faribona - itsDrLaura : @BITCHYFit Ah quindi Awed sbava dietro a tutte nella speranza di farsi la storiella nel reality ma la colpa è di un… - Kikiwatches : @TakeMeTxJapan Le cose sono diverse: fino a pochi anni fa una ragazza che aveva avuto più di un partner era additat… -

Ultime Notizie dalla rete : Awed farsi Fredella Vs Akash Kumar 'Comportamento sbagliato all'Isola'/ 'Non doveva dire...' - ha tuonato Fredella, per poi notare che - Lui ha avuto modo anche di farsi conoscere dal pubblico ... attacchi di panico e depressione" Francesco Fredella critica Akash e punge Awed a Pomeriggio 5 ...

Brando Giorgi contro tutti all'Isola dei Famosi, fioccano insulti: 'Te ne andavi a fan***o' Awed però non ha "abboccato" all'amo ed ha chiesto più volte a Camilla Giorgi di contestualizzare la frase, di aggiungere un prima e un dopo e di non sfruttare un'ospitata televisiva per farsi vedere,...

Isola dei famosi 2021, Awed respinto da Beatrice Marchetti: “Mi ha usato” Se in un primo momento Beatrice aveva smentito di poter essere attratta da un tipo come lui, in settimana si lasciata parecchio lusingare dai ...

Awed contro Beatrice Marchetti: "Mi sento preso in giro" "Mi ha dato fastidio il fatto di essere stata poco chiara e fuggitiva". Awed commenta il comportamento di Beatrice Marchetti dopo aver rifiutato i suoi corteggiamenti. Succede durante la nona puntata ...

