Aurora Ruffino, lo scatto tenerissimo dell’infanzia: notate la somiglianza? (Di giovedì 15 aprile 2021) La stiamo ammirando nei panni di Dafne in “Un passo dal cielo”: lo scatto tenerissimo dell’infanzia di Aurora Ruffino, notate la somiglianza? La stiamo ammirando nella nuova stagione di “Un passo dal cielo”, parliamo della bellissima e talentuosa Aurora Ruffino: il dolcissimo scatto dell’infanzia, notate la somiglianza? La splendida interprete, originaria di Torino, ha fatto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 15 aprile 2021) La stiamo ammirando nei panni di Dafne in “Un passo dal cielo”: lodila? La stiamo ammirando nella nuova stagione di “Un passo dal cielo”, parliamo della bellissima e talentuosa: il dolcissimola? La splendida interprete, originaria di Torino, ha fatto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

raulcarra69 : RT @gianlu_79: In bocca al lupo a @RaiUno @danieleliotti2 , @IannielloEnrico , @Giusy_Buscemi , @aurora_ruffino e tutto il Cast per la 5/6… - gianlu_79 : In bocca al lupo a @RaiUno @danieleliotti2 , @IannielloEnrico , @Giusy_Buscemi , @aurora_ruffino e tutto il Cast p… - zazoomblog : Aurora Ruffino sulle esperienze negative del passato: come ha superato il dolore - #Aurora #Ruffino #sulle… - giallatantogaia : comunque anya taylor joy mi ricorda troppo aurora ruffino scusate - raulcarra69 : RT @gianlu_79: Complimenti a @RaiUno @danieleliotti2 , @IannielloEnrico , @Giusy_Buscemi , @aurora_ruffino e tutto il Cast per la Vittoria… -