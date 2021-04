Attenti alla nuova tassa occulta sul conto (Di giovedì 15 aprile 2021) Secondo una recente indagine di Bankitalia del 2020, il costo annuo per mantenere un conto è aumentato mediamente di 88,5 euro rispetto al 2019. A crescere sono state, in particolare, le spese fisse Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 aprile 2021) Secondo una recente indagine di Bankitalia del 2020, il costo annuo per mantenere unè aumentato mediamente di 88,5 euro rispetto al 2019. A crescere sono state, in particolare, le spese fisse

Ultime Notizie dalla rete : Attenti alla Gimbe: 'Vaccinato solo 3% dei 70enni. Covid frena, ma attenti al giallo' Rispetto alla protezione dei più fragili: degli oltre 4,4 milioni di over80, 1.939.680 (43,9%) ha completato il ciclo vaccinale e 1.414.126 (32%) ha ricevuto solo la prima dose, anche qui con '...

Asp Trapani, Giornata nazionale della Salute della Donna: dal 19 al 25 aprile 2021 porte aperte al P.O. Sant'Antonio Abate I Bollini Rosa sono il riconoscimento che Fondazione Onda, attribuisce dal 2007 agli ospedali attenti alla salute femminile e che si distinguono per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, ...

Gimbe: "Vaccinato solo 3% dei 70enni. Covid frena, ma attenti al giallo" Solo il 3% dei 70-79enni ha completato la vaccinazione. Negli over80 la percentuale sale al 44%, vuol dire che 1 su 4 è ancora esposto ai rischi del contagio. In frenata nel Paese, anche se il virus c ...

Attenti alla nuova "tassa occulta" sul conto corrente Secondo una recente indagine di Bankitalia del 2020, il costo annuo per mantenere un conto è aumentato mediamente di 88,5 euro rispetto al 2019. A crescere sono state, in particolare, le spese fisse ...

