Atp Montecarlo | Fognini vola ai quarti Djokovic eliminato da Evans 6 - 4 7 - 5 Avanza anche Nadal

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP MONTE-CARLO: DJOKOVIC ELIMINATO Evans vince 6-4, 7-5 e va ai quarti #SkyTennis #Tennis… - SkySport : Clamoroso a Montecarlo, eliminato Djokovic! Ora Fognini LIVE su Sky Sport Arena - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP MONTE-CARLO, FOGNINI ACCEDE AI QUARTI DI FINALE BATTUTO KRAJINOVIC 6-2, 7-6 #SkyTennis #Tennis… - teozorzoli : L’uomo del giorno #Evans #Djokovic #Montecarlo - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP MONTE-CARLO, OTTAVI DI FINALE Ruud batte Carreno-Busta 7-6, 5-7, 7-5 #SkyTennis #Tennis… -

... che vola per la terza volta in carriera ai quarti di finale del Masters di, secondo ... 15testa di serie e campione in carica, non ha lasciato scampo al serbo Filip Krajinovic , n.37, ...Prosegue, invece, la marcia di in questoMasters 1000. Il ligure raggiunge infatti i quarti di finale sconfiggendo il serbo Krajnovic per 6 - 2 7 - 6. Il campione in carica - 18° in classifica ...15 aprile 2021 Fabio Fognini è di nuovo nei quarti di finale del "Rolex Monte-Carlo Masters". Un traguardo che il ligure aveva già raggiunto sia nel 2013, poi stoppato in semifinale da Djokovic, sia n ...Alexander Zverev saluta l'ATP 1000 di Montecarlo. Dopo la clamorosa sconfitta di Novak Djokovic, anche il tedesco non supera gli ottavi di finale, perdendo in due set contro David Goffin. Passano il ...