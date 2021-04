A che punto è il cantiere di Notre-Dame? (Di giovedì 15 aprile 2021) Il 15 aprile 2019, una nube di fumo nero proveniente dall’Île de la Cité invadeva il cielo di Parigi: la cattedrale di Notre-Dame, gioiello del gotico francese, veniva divorata dalle fiamme e la guglia di Viollet-le-Duc crollava su se stessa dinanzi agli occhi increduli e impauriti dei parigini. “Ricostruiremo la cattedrale entro cinque anni e sarà ancora più bella”, prometteva Emmanuel Macron con toni solenni, ventiquattro ore dopo l’incendio. Due anni dopo, il presidente della Repubblica francese tornerà per la prima volta sul luogo del dramma e visiterà il maxi cantiere che porterà alla rinascita della cattedrale. “Per il capo dello stato, questa visita sarà l’occasione per ringraziare nuovamente tutti coloro che hanno permesso di salvare la cattedrale dalle fiamme, tutti coloro che lavorano alla sua ricostruzione, carpentieri, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 15 aprile 2021) Il 15 aprile 2019, una nube di fumo nero proveniente dall’Île de la Cité invadeva il cielo di Parigi: la cattedrale di, gioiello del gotico francese, veniva divorata dalle fiamme e la guglia di Viollet-le-Duc crollava su se stessa dinanzi agli occhi increduli e impauriti dei parigini. “Ricostruiremo la cattedrale entro cinque anni e sarà ancora più bella”, prometteva Emmanuel Macron con toni solenni, ventiquattro ore dopo l’incendio. Due anni dopo, il presidente della Repubblica francese tornerà per la prima volta sul luogo del dramma e visiterà il maxiche porterà alla rinascita della cattedrale. “Per il capo dello stato, questa visita sarà l’occasione per ringraziare nuovamente tutti coloro che hanno permesso di salvare la cattedrale dalle fiamme, tutti coloro che lavorano alla sua ricostruzione, carpentieri, ...

A che punto è il cantiere di Notre-Dame? A due anni dal rogo, i lavori di restauro non sono ancora iniziati. Mentre il mistero sull’origine dell'incendio resta ancora ...

