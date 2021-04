Vaccini, in arrivo 7 milioni di Pfizer: fiale aggiuntive coprono l?alt di Johnson&Johnson. AstraZeneca, Ema pronta a rivedere la seconda dose (Di giovedì 15 aprile 2021) Finalmente una buona notizia per il piano vaccinale italiano. Ieri è infatti la Ue ha annunciato la disponibilità di ulteriori 50 milioni di dosi Pfizer-BioNtech, di cui quasi 7... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 15 aprile 2021) Finalmente una buona notizia per il piano vaccinale italiano. Ieri è infatti la Ue ha annunciato la disponibilità di ulteriori 50di dosi-BioNtech, di cui quasi 7...

Advertising

RaiNews : Dopo una telefonata con il premier Draghi, il generale Figliuolo annuncia a Torino l'arrivo di nuove dosi di vaccin… - SkyTG24 : Vaccini Covid, Figliuolo: 'In arrivo altre 7 milioni di dosi Pfizer' - Agenzia_Ansa : In arrivo a Pratica di Mare 184 mila dosi di vaccino Johnson&Johnson #ANSA - Beatric46693389 : Sono più gli annunci dell'arrivo dei #vaccini che i vaccini stessi #Figliuolo #AstraZeneca #Pfizer #moderna - CorriereTorino : Figliuolo e i vaccini: «Con le dosi in arrivo, riusciremo ad aprire il Paese» -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini arrivo Savona, valanga di richieste per ombrelloni e lettini. I balneari: "Campagna vaccinale anche nei Bagni" Tutto compatibilmente con le graduatorie di età e vulnerabilità e la disponibilità dei vaccini ... Oltre al consueti mezzi per le prenotazioni a metà maggio è previsto l'arrivo di una nuova applicazione ...

Levante, gli operatori turistici: "Aperture serali e vaccini per chi lavora nel settore" ... collaboratori ed altre figure, alla somministrazioni dei vaccini, se ci saranno le dosi. Aldo ... è sulla stessa lunghezza d'onda ed aggiunge: 'Apriamo subito la sera e privilegiamo, visto l'arrivo ...

Vaccini a Giugliano, inaugurato il nuovo punto in via Antica Giardini Questa mattina la palestra dell’istituto scolastico “Rita Levi Montalcini” ha aperto le porte a medici, infermieri e ai residenti convocati per ottenere la somministrazione del vaccino anti ... spinta ...

Covid, Forni: "Ritiro Johnson & Johnson e AstraZeneca? Un azzardo" Più lente sono le tecnologie basate sulle proteine", ha spiegato l'esperto, prospettando che di vaccini contro il coronavirus pandemico "ne stanno arrivando di interessanti. Il primo che sta per ...

Tutto compatibilmente con le graduatorie di età e vulnerabilità e la disponibilità dei... Oltre al consueti mezzi per le prenotazioni a metà maggio è previsto l'di una nuova applicazione ...... collaboratori ed altre figure, alla somministrazioni dei, se ci saranno le dosi. Aldo ... è sulla stessa lunghezza d'onda ed aggiunge: 'Apriamo subito la sera e privilegiamo, visto l'...Questa mattina la palestra dell’istituto scolastico “Rita Levi Montalcini” ha aperto le porte a medici, infermieri e ai residenti convocati per ottenere la somministrazione del vaccino anti ... spinta ...Più lente sono le tecnologie basate sulle proteine", ha spiegato l'esperto, prospettando che di vaccini contro il coronavirus pandemico "ne stanno arrivando di interessanti. Il primo che sta per ...