“Tu sei pazzo a parlare a telefono, i carabinieri registrano”, la soffiata agli indagati nell’indagine sui rifiuti (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAtena Lucana – “Mi disse che ero pazzo a parlare per telefono di certe cose perché c’erano i telefonini sotto intercettazione e i carabinieri registravano tutto”. È quanto raccontato agli inquirenti in Procura, a Potenza, durante una testimonianza autoaccusatoria, dall’ex agente della polizia penitenziaria e autotrasportatore dei rifiuti tossici sversati nei terreni del Vallo di Diano. Racconto che è finito nei fascicoli della Procura potentina a seguito dell’indagine della Dda sullo sversamento dei rifiuti tossici nei terreni tra il Vallo di Diano e la Basilicata, sul traffico illecito gestito dai casalesi e facente capo a Raffaele Diana, che ha portato i carabinieri della compagnia di Sala Consilina ad arrestare sette ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAtena Lucana – “Mi disse che eroperdi certe cose perché c’erano i telefonini sotto intercettazione e iregistravano tutto”. È quanto raccontatoinquirenti in Procura, a Potenza, durante una testimonianza autoaccusatoria, dall’ex agente della polizia penitenziaria e autotrasportatore deitossici sversati nei terreni del Vallo di Diano. Racconto che è finito nei fascicoli della Procura potentina a seguito dell’indagine della Dda sullo sversamento deitossici nei terreni tra il Vallo di Diano e la Basilicata, sul traffico illecito gestito dai casalesi e facente capo a Raffaele Diana, che ha portato idella compagnia di Sala Consilina ad arrestare sette ...

