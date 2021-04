Tennis: Atp Montecarlo, Caruso ko con Rublev al secondo turno (Di mercoledì 14 aprile 2021) Montecarlo, 14 apr. -(Adnkronos) - Si ferma al secondo turno la corsa di Salvatore Caruso al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 2.082.960 euro). Il siciliano, numero 89 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede al russo Andrey Rublev, numero 8 del ranking Atp e sesta testa di seri, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e dieci minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021), 14 apr. -(Adnkronos) - Si ferma alla corsa di Salvatoreal torneo Atp Masters 1000 di(terra, montepremi 2.082.960 euro). Il siciliano, numero 89 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede al russo Andrey, numero 8 del ranking Atp e sesta testa di seri, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e dieci minuti.

Advertising

WeAreTennisITA : ?? Arriva un nuovo torneo in Italia: si giocherà un ATP 250 a PARMA La settimana dal 22 al 29 maggio, quella libera… - Eurosport_IT : Bellissima notizia per l'Italia! ???????? #EurosportTENNIS | #ATP | #Parma | #ATPParma - c_appendino : Alle ATP Cagliari il torinese Lorenzo #Sonego batte l'americano Fritz e vola in finale. Grandissimo Lorenzo, Torin… - Nicco_D612 : RT @lorenzofares: @fabiofogna ???? a #MonteCarlo ???? non si ferma! Il detentore del #RolexMCMasters batte Jordan Thompson ???? 63 63 ed è al 3T… - TV7Benevento : Tennis: Atp Montecarlo, Fognini agli ottavi... -