Serie B: un turno di stop a Castagnetti (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo il recupero della gara della 31esima giornata fra Cremonese ed Empoli, il Giudice Sportivo ha dato una giornata di squalifica a Michele Castagnetti dopo la doppia ammonizione rimediata nel corso della partita. Castagnetti si aggiunge al resto degli squalificati della Serie B per la prossima giornata. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

