Rinnovo Quagliarella: la Sampdoria pronta ad una nuova offerta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nessun accordo ancora tra Fabio Quagliarella e la Sampdoria: ecco il punto della situazione sull’attaccante Nei prossimi giorni la nuova proposta di contratto verrà presentata all’agente di Fabio Quagliarella. La Sampdoria vuole percorrere la strada della riduzione di ingaggio nell’ambito di una moratoria generale dei costi in vista della prossima stagione. La riduzione di ingaggio, come riporta il Secolo XIX, non trova d’accordo il capitano della Sampdoria. Quagliarella non sembra propenso ad abbassarsi lo stipendio, ritenendo di meritarselo tutto. Il problema è squisitamente economico. CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nessun accordo ancora tra Fabioe la: ecco il punto della situazione sull’attaccante Nei prossimi giorni laproposta di contratto verrà presentata all’agente di Fabio. Lavuole percorrere la strada della riduzione di ingaggio nell’ambito di una moratoria generale dei costi in vista della prossima stagione. La riduzione di ingaggio, come riporta il Secolo XIX, non trova d’accordo il capitano dellanon sembra propenso ad abbassarsi lo stipendio, ritenendo di meritarselo tutto. Il problema è squisitamente economico. CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

likeposoup : RT @NicoSchira: Fumata grigia per il rinnovo di Fabio #Quagliarella con la #Sampdoria: il club di #Ferrero ha offerto un anno di prolungame… - JakeVinciguerra : RT @NicoSchira: Fumata grigia per il rinnovo di Fabio #Quagliarella con la #Sampdoria: il club di #Ferrero ha offerto un anno di prolungame… - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Fumata grigia per il rinnovo di Fabio #Quagliarella con la #Sampdoria: il club di #Ferrero ha offerto un anno di prolungame… - Thedopeyem : RT @NicoSchira: Fumata grigia per il rinnovo di Fabio #Quagliarella con la #Sampdoria: il club di #Ferrero ha offerto un anno di prolungame… - NicoSchira : Fumata grigia per il rinnovo di Fabio #Quagliarella con la #Sampdoria: il club di #Ferrero ha offerto un anno di pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Quagliarella Sampdoria, questa settimana l'offerta a Quagliarella., ma... Commenta per primo La vicenda del rinnovo di Fabio Quagliarella molto probabilmente terrà banco in casa Sampdoria nei prosismi mesi. Le attività proseguono, e molto presto sono attese novità in merito. Nei giorni scorsi il procuratore ...

Sampdoria, le ultime sul rinnovo di Quagliarella ...per primo La Samp e Fabio Quagliarella , ancora insieme. Secondo La Gazzetta dello Sport , i blucerchiati sono pronti a incontrare Beppe Bozzo, agente del giocatore, per mettere sul piatto un rinnovo ...

Rinnovo Quagliarella, pronta la proposta: le cifre e i dettagli Sampdoria News 24 Rinnovo Quagliarella: la Sampdoria pronta ad una nuova offerta Nei prossimi giorni la nuova proposta di contratto verrà presentata all’agente di Fabio Quagliarella. La Sampdoria vuole percorrere la strada della riduzione di ingaggio nell’ambito di una moratoria ...

Calciomercato Sampdoria, rebus attacco: solo Gabbiadini sicuro del posto Su Quagliarella, La Gumina, Torregrossa e Keita Balde ci sono dei dubbi- Il capitano è alle prese con il rinnovo – di cui parliamo qui (Sampdoria, rinnovo Quagliarella: il capitano rifiuta la prima ...

Commenta per primo La vicenda deldi Fabiomolto probabilmente terrà banco in casa Sampdoria nei prosismi mesi. Le attività proseguono, e molto presto sono attese novità in merito. Nei giorni scorsi il procuratore ......per primo La Samp e Fabio, ancora insieme. Secondo La Gazzetta dello Sport , i blucerchiati sono pronti a incontrare Beppe Bozzo, agente del giocatore, per mettere sul piatto un...Nei prossimi giorni la nuova proposta di contratto verrà presentata all’agente di Fabio Quagliarella. La Sampdoria vuole percorrere la strada della riduzione di ingaggio nell’ambito di una moratoria ...Su Quagliarella, La Gumina, Torregrossa e Keita Balde ci sono dei dubbi- Il capitano è alle prese con il rinnovo – di cui parliamo qui (Sampdoria, rinnovo Quagliarella: il capitano rifiuta la prima ...