Recordati | aggiornamento sul programma di buy-back

(Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) –, nell’ambito deldi acquisto di azioni proprie avviato in data 23 febbraio 2021, ha comunicato di aver acquistato, dal 6 al 9 aprile 2021, complessivamente 138.250 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 45,8168 euro. Alla data del 9 aprile, il gruppo farmaceutico detiene 3.777.524 azioni proprie, pari all’1,8063% del capitale sociale. A Piazza Affari, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente perche si posiziona a 45,61 euro.

