“Paranoie”, il nuovo singolo di Tantovale, esce in radio e in digitale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Da venerdì 16 aprile sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Paranoie”, il nuovo singolo di Tantovale. Paranoie parla di due persone e di un amore non corrisposto che porta diverso dolore ad entrambi i protagonisti del brano, infatti nessuno dei due riesce ad esprimersi propriamente e di conseguenza si crea un muro di silenzio e Paranoie che li logora piano piano. Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Si tratta di un brano rivolto in particolare ad una persona che fatica a esprime i propri sentimenti e che per evitare di ammetterli, o per paura di dire la verità, resta in silenzio ed ignora i miei messaggi; dall’altra parte ci sono io che, presa dalle mie ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Da venerdì 16 aprile sarà disponibile in rotazionefonica e su tutte le piattaforme digitali “”, ildiparla di due persone e di un amore non corrisposto che porta diverso dolore ad entrambi i protagonisti del brano, infatti nessuno dei due riad esprimersi propriamente e di conseguenza si crea un muro di silenzio eche li logora piano piano. Spiega l’artista a proposito del suoinedito: «Si tratta di un brano rivolto in particolare ad una persona che fatica a esprime i propri sentimenti e che per evitare di ammetterli, o per paura di dire la verità, resta in silenzio ed ignora i miei messaggi; dall’altra parte ci sono io che, presa dalle mie ...

