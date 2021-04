Morto Lee Aaker, il “Rusty” di Rin Tin Tin: l’attore era finito in povertà, travolto dagli abusi di alcol e droga (Di mercoledì 14 aprile 2021) Addio a Lee Aaker, il baby attore che ha interpretato l’orfano Rusty insieme a un pastore tedesco in “Le avventure di Rin Tin Tin“, il popolare telefilm trasmesso negli Usa dal 1954 al 1959 dalla rete Abc e che ha segnato la storia della tv dei ragazzi in Italia al tempo della Rai in bianco e nero, tra la fine degli anni ’50 e i ’60. Aaker è Morto per le conseguenze di un ictus all’età di 77 anni, il 1 aprile a Mesa, in Arizona, come ha annunciato oggi a “The Hollywood Reporter” Paul Petersen, l’ex star di “Donna Reed Show“, da tempo uno dei principali sostenitore degli ex attori bambini. L’ex baby prodigio ha combattuto a lungo contro l’abuso di droghe e alcol ed aveva solo un parente che tuttavia “non poteva aiutarlo“, ha detto Petersen, aggiungendo che il certificato di morte di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Addio a Lee, il baby attore che ha interpretato l’orfanoinsieme a un pastore tedesco in “Le avventure di Rin Tin Tin“, il popolare telefilm trasmesso negli Usa dal 1954 al 1959 dalla rete Abc e che ha segnato la storia della tv dei ragazzi in Italia al tempo della Rai in bianco e nero, tra la fine degli anni ’50 e i ’60.per le conseguenze di un ictus all’età di 77 anni, il 1 aprile a Mesa, in Arizona, come ha annunciato oggi a “The Hollywood Reporter” Paul Petersen, l’ex star di “Donna Reed Show“, da tempo uno dei principali sostenitore degli ex attori bambini. L’ex baby prodigio ha combattuto a lungo contro l’abuso di droghe eed aveva solo un parente che tuttavia “non poteva aiutarlo“, ha detto Petersen, aggiungendo che il certificato di morte di ...

