Milan, Ibrahimovic e le scommesse: violato il codice etico della FIFA (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ancora guai per Zlatan Ibrahimovic dopo la vicenda ristorante in zona rossa: violato il codice FIFA e UEFA per le scommesse Ancora guari per Zlatan Ibrahimovic dopo la vicenda del pranzo al ristorante in piena zona rossa. Il quotidiano svedese Aftonbladet svela come il centravanti del Milan abbia violato il codice etico della FIFA e della UEFA. La violazione sarebbe arrivata per la posizione di rilievo di Ibrahimovic nella società di scommesse Bethard.com con sede a Malta. Ibrahimovic, co-proprietario della società, violerebbe dunque le norme. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ancora guai per Zlatandopo la vicenda ristorante in zona rossa:ile UEFA per leAncora guari per Zlatandopo la vicenda del pranzo al ristorante in piena zona rossa. Il quotidiano svedese Aftonbladet svela come il centravanti delabbiailUEFA. La violazione sarebbe arrivata per la posizione di rilievo dinella società diBethard.com con sede a Malta., co-proprietariosocietà, violerebbe dunque le norme. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AntoVitiello : IBRAHIMOVIC Zlatan (Milan): per avere, al 15° del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una cri… - AntoVitiello : #Pioli sull’espulsione di #Ibrahimovic: “Ho parlato con Zlatan, ha discusso con l’arbitro ma non gli ha mancato di… - AntoVitiello : Vittoria preziosa e sofferta del #Milan a #Parma. Gara virtualmente chiusa poi rimessa in discussione dopo il rosso… - sportli26181512 : '#Ibrahimovic ha violato le regole #Fifa: rischia tre anni di stop': Come riporta il quotidiano svedese Aftonbladet… - codeghino10 : RT @Eurosport_IT: Ancora guai per Ibra, questa volta per colpa di una società di scommesse ?? #Ibrahimovic | #Milan | #FIFA -