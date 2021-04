Mercalli SMI | “Viviamo in dogma economico falso | bisogna cambiare modello”

Leggi su consumatore

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Fridays for future si prepara per la per-Cop, Summit internazionale All 4 Climate Italy tra settembre ed ottobre del 2021. L’interdipendenza non è una questione determinante solo nelle relazioni umane, ma in ogni dimensione del nostro presente. Per questo le scelte economiche non possono più prescindere dalle urgenze imposte dal cambiamento climatico e dalla dolente L'articolo proviene da Consumatore.com.